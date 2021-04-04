Yeni Malatyaspor: 3-1

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck, Leo Duarte, Cemali Sertel (Aleksic dk. 80), Youssouf Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Deniz Türüç (Mahmut Tekdemir dk. 90+2), Giuliano (Epureanu dk. 90+2), Demba Ba (Enzo Crivelli dk. 80)YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu - Issam Chebake, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Afriyie Acquah, Ahmed Ildız (Aly Malle dk. 88), Mustafa Eskihellaç (Mallan dk. 60), Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin TettehGOLLER: Dk. 26 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+1 Aleksic (Medipol Başakşehir) - Dk. 71 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Ponck, Leo Duarte (Medipol Başakşehir) - Issam Chebake (Yeni Malatyaspor)1'inci dakikada Demba Ba'nın ceza yayı önünde Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.26'ncı dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içi sağa tarafında topu alan Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.28'inci dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı38'inci dakikada Deniz Türüç'ün pasında Demba Ba topu kontrol etmek isterken Wallace araya girdi. Bu oyuncudan seken topu alan Giuliano'nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.61'inci dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Demba Ba'ya Issam Chebake'in müdahalesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktası gösterdi.62'nci dakikada VAR'dan pozisyonu izleyen Uğurlu, penaltı öncesinde orta sahada Deniz Türüç'ün Acquah'a yaptığı faulden dolayı penaltıyı iptal etti.71'inci dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ortasında arka direkte topu alan Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.76'ncı dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Semih Kaya'nın Leo Duarte'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.79'uncu dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.87'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Ömer Ali Şahiner'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.90+1'nci dakikada sol kanattan Visca'nın pasında ön direkte Aleksic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarla ağlara gitti: 3-1.

Mücadele Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.