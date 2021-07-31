Yeni Malatyaspor, 3. etap kamp çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Bolu'da sürdürdüğü üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, Bolu'da gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını bugün tamamladı. Doğu Anadolu ekibi, üç günlük iznin ardından 4 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da toplanacak. Yeni Malatyaspor, hazırlık çalışmaları kapsamında 6 Ağustos'ta Başakşehir FK ile hazırlık maçı oynayacak.

(Veysel Korkmaz/İHA)