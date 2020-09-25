Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor 4 transfer daha yapacak

Almanya'da Ahmet:

Başkanım hep aynı politika yapıyorsun transfer yapacam diyiyorsun. Bu Corona zaten futbolu seyircisiz etkiledi sen haln bekliyorsun takımın gidişi iyi değil bir kaç maç yenildikden SONRA kendime gelmez güzelim şehir giden antrenör ler senin bu politika dan bırakıp gittiler Hamza hocamızı da harcama Saygılar