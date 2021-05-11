Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında kaybetmiyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında kaybetmiyor

Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, 40 haftada 44 puan topladı. Sahasında en son Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında mağlubiyet yaşamıyor. Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Yeni Malatyaspor'un 2020-2021 sezonunda sahasında oynayacağı son müsabakaysa bu gün saat 20.30 da oynanacak Hatayspor karşılaşması olacak. - MALATYA

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