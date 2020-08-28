Yeni Malatyaspor 6 takviye yaparken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı - Son Dakika

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor transfer çalışmaları kapsamında 6 ismi kadrosuna katarken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-siyahlılar son olarak geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Karim Hafez'i bonservisiyle satın aldı.

Yeni Malatyaspor dış transferde 6 ismi renklerine bağlarken, 7 isimle de yollarını ayırdı. Malatya ekibi sözleşmeleri devam eden Murat Yıldırım ve Arturo Mina'ın yanı sıra Farnolle, Donald, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş ve Eren Tozlu ile de yollarını ayırdı.

Yeni sezona Bolu Abant'ta hazırlanan sarı-siyahlılar, kadrosunu önemli isimlerle takviye etti. Yeni Malatyaspor dış transferde Fernando Zuqui, Jetmir Topalli, Jody Lukoki, Guido Herrera, Karim Hafez ve Christian Cueva'yı kadrosuna dahil etti.

Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, Hamza Hamzaoğlu'nun teknik adamlık görevine gelmesiyle birlikte transferde atağa kalktı.

Kadrosundaki birçok isimle yola devam etmeme kararı alan Yeni Malatyaspor, bu oyuncuların yerine önemli futbolcuları transfer etti.

(Mehmet Türel/İHA)