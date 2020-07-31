Yeni Malatyaspor'a bayram hediyesi

Yeni Malatyaspor'da başkan adaylığını açıklayan Ahmet Köse, sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarına bayram hediyesi verdi.

Uzun yıllardır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın ABD ve yurt dışındaki diğer operasyonlarını yöneten Yeni Malatyaspor Başkan Adayı Ahmet Köse, iş dünyasındaki tecrübelerini de kullanarak çalışmalarına hız verdi. Yeni Malatyaspor'da mali disiplini sağlamayı ve kulübün finansal durumunu düzelterek sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefleyen Köse, sponsorluk görüşmelerinde ciddi yol aldı. Tamamı profesyonellerden oluşan güçlü bir yönetim ekibi kuran Ahmet Köse, takımın isim hakkıyla ilgili Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'ndan 15 milyon TL'lik sponsorluk sözü aldı. Köse, göreve geldiğinde sponsorluk gelirini birkaç yıl içinde 100 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Başkan adayı Köse, yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor'un sürdürülebilir ve güçlü bir mali yapıya kavuşması öncelikli hedefimiz. Camiamızın ve taraftarımızın hayalini kurduğu finansal ve sportif açıdan başarılı kulübü oluşturacağız. Sporda dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanan modelleri ve projeleri hayata geçirerek Yeni Malatyaspor'un marka değerine katkı sağlayacağız. Kuracağımız yapıyla Türk futboluna örnek olacak bir kulüp haline gelmeyi ve sponsorluk gelirlerimizi birkaç yıl içinde 100 milyon TL'yi aşmayı hedefliyoruz" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL