Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'a Kasımpaşa maçının faturası ağır oldu
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'a Kasımpaşa maçının faturası ağır oldu

Yeni Malatyaspor'a Kasımpaşa maçının faturası ağır oldu

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasındaki Göztepe müsabakasına Sergen Yalçın ile birlikte 3 isimden yoksun çıkacak.

Yeni Malatyaspor'a Kasımpaşa maçının faturası ağır oldu, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasındaki Göztepe müsabakasına Sergen Yalçın ile birlikte 3 isimden yoksun çıkacak.


Sarı-kırmızılı camiada Kasımpaşa müsabakanın hakemi Halis Özkahya'ya tepkiler sürerken, 2-2 biten Kasımpaşa müsabakasının faturası ağır oldu. Malatya temsilcisinde Halis Özkahya'dan çift sarı kartla kırmızı kart görerek tribüne yollanan Sergen Yalçın, İzmir deplasmanında takımının başında yer alamayacak.


Yeni Malatyaspor'da çift sarı kartla oyundan atılan Robin Yalçın ve gördüğü sarı kartla ceza sınırına ulaşan Sakıb Aytaç da Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.


Bu arada tribüne gönderilen Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesinde hakaret ya da küfür içeren herhangi bir durumun olmadığı, başarılı teknik adamının şiddetli itiraz nedeniyle kart gördüğü öğrenildi.


Yalçın, cezasının hakem raporlarına da bu şekilde yansıması durumunda ligin 12. haftasındaki Fenerbahçe maçında takımının başında olabilecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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