Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'a sakat oyunculardan iyi haber
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Yeni Malatyaspor'a sakat oyunculardan iyi haber

7 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Yeni Malatyaspor'a sakat oyunculardan iyi haber, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken sakatlıkları düzelen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman'ın görev verilmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecekleri belirtildi.


Futbolcularıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, son iki deplasman maçında sergilenen performanstan memnun kalırken, Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maça iyi hazırlanmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Son haftalardaki kart cezaları ve sakatlıklardan dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçında Robin Yalçın, Bifouma ve Gökhan Töre'ye şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:06 
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