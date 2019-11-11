Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'a sakatlardan iyi haber
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'a sakatlardan iyi haber

Yeni Malatyaspor'a sakatlardan iyi haber

7 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçında sakatlıklarından dolayı son anda kadrodan çıkarılan Bifouma, Rahman ve Fofana'nın sağlık durumuyla ilgili güzel haber geldi.

Yeni Malatyaspor'a sakatlardan iyi haber, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçında sakatlıklarından dolayı son anda kadrodan çıkarılan Bifouma, Rahman ve Fofana'nın sağlık durumuyla ilgili güzel haber geldi.


Yeni Malatyaspor'da sakatlıklarından dolayı ligin 11. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyen Moryke Fofana, Rahman Buğra Çağıran ve Thievy Bifouma'nın Fenerbahçe maçına kadar hazır hale gelecekleri belirtildi.


3 futbolcunun sakatlıklarıyla ilgili elde edilen bilgiye göre Bifouma ve Rahman'ın alt adale, Fofana'nın ise kasık sakatlığından dolayı Göztepe maçında görev alamadığı, 3 futbolcunun da perşembe günü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.


Bu arada Yeni Malatyaspor'da Göztepe karşılaşmasının ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verilirken, sarı-kırmızılı takım çalışmalarına 14 Kasım Perşembe günü başlayacak.


Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da bu zorlu karşılaşma öncesinde kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik oyuncunun şu an için bulunmadığı ifade edildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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