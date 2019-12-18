Yeni Malatyaspor'a tur için beraberlik yetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'a tur için beraberlik yetti - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'a tur için beraberlik yetti

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik skorla ayrılarak tur atladı.

Yeni Malatyaspor'a tur için beraberlik yetti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik skorla ayrılarak tur atladı.


Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Keçiörengücü 50 ve 63. dakikalarda Abdulkadir Kuzey'in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor'da 78. dakikada sahneye çıkan Fofana maçın skorunu 2-1'e getirdi. 87. dakikada Guilherme attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-2


Bu sonuçla sahasında oynadığı turun ilk maçını 3-1 kazanan Yeni Malatyaspor adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.


Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil
Maçın ardından Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak

Son Dakika Haberleri
23:06 Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son Dakika Spor
23:05 Galatasaray Doğa Sigorta, Eurocup'ta son 16 turuna yükseldi - Son Dakika Spor
23:02 Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
22:58 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
22:52 Ergin Ataman: "Larkin kısa sürede Türk vatandaşlığına geçecektir" - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor
21:55 F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:08:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'a tur için beraberlik yetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]