Yeni Malatyaspor'a tur için beraberlik yetti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik skorla ayrılarak tur atladı.
Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Keçiörengücü 50 ve 63. dakikalarda Abdulkadir Kuzey'in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor'da 78. dakikada sahneye çıkan Fofana maçın skorunu 2-1'e getirdi. 87. dakikada Guilherme attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-2
Bu sonuçla sahasında oynadığı turun ilk maçını 3-1 kazanan Yeni Malatyaspor adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.