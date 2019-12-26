Yeni Malatyaspor'a yeni antrenman sahaları - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'a yeni antrenman sahaları

6 saat önce

Yeni Malatya Stadyumu yanındaki 200 dönümlük araziye Türkiye'nin en kapsamlı spor projesini yapmak için girişimlerini sürdüren Yeni Malatyaspor, bu kapsamda projenin ilk etabı içerisinde bulunan çim sahaları hazır hale getirdi.

Yeni Malatyaspor'a yeni antrenman sahaları, System.String[]

Yeni Malatya Stadyumu yanındaki 200 dönümlük araziye Türkiye'nin en kapsamlı spor projesini yapmak için girişimlerini sürdüren Yeni Malatyaspor, bu kapsamda projenin ilk etabı içerisinde bulunan çim sahaları hazır hale getirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğinin alınmasının ardından çalışmalarına başlanan projenin ilk etabındaki çim sahalar hazır hale getirildi. Yeni Malatyaspor A takımı ve altyapısının kullanımına sunulacak çim sahaların, projenin diğer ayaklarıyla birlikte daha kapsamlı bir hale getirileceği belirtildi. Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Spor Köyü projesinin yapımına ise TFF'nin proje onayından sonra başlayacağı bildirildi. Yeni Malatyaspor'un 'Futbol Köyü' projesi çok büyük bir yatırım olarak değerlendiriliyor.


Proje, 215 bin metre kare alanını kapsıyor. Toplamda 34 bin metrekare kapalı alanın içerisinde yer aldığı proje kapsamında 10 açık, 1'de kapalı antrenman sahasının yapılması planlanıyor. Projenin içerisinde 450 araçlık otopark, helikopter pisti, açık ve kapalı sosyal donatılar ile bin kişilik tribünde yer alıyor. İdareci ve misafirler için 300 araçlık otopark alanının içerisinde yer aldığı projede sporcular için 150 araçlık otopark alanı da bulunuyor.


'Futbol Köyü' projesi kapsamında yönetim binasında toplamda 7 bin 300 metrekare kapalı kullanım alanı, 24 adet ofis, 30 adet konaklama odası, başkanlık süiti, toplantı salonu ile restoran yer alıyor. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Malatyaspor, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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