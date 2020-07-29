Yeni Malatyaspor'a yeni başkan adayı: Ahmet Köse

Uzun yıllardır Bahc'es'ehir Ug'ur Eg'itim Kurumlarının o'zellikle ABD ve diğer ülkelerdeki operasyonlarını yo'neten Ko'se, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Malatyaspor, dünyada ve Türkiye'deki 3 milyon Malatyalının ortak paydasıdır. Bu ortak paydayı güçlendirerek daha sürdürülebilir bir futbol ve daha sürdürülebilir yönetim şekliyle dünya markası haline getirmek hedefimiz." diye konuştu.

Köse'nin tamamı profesyonellerden olus'an gu'c?lu? bir yo'netim ekibi kurduğu öğrenildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bu sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Sarı-siyahlılar, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.