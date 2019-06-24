Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti
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Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen ve oynadığı 28 maçta 6 gol kaydeden 32 yaşındaki Adis Jahovic'in transfer edildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Adis Jahovic" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:23 Kaynak: AA
Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Spor
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