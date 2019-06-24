Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:23 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor
, Kuzey Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Atiker Konyaspor
forması giyen ve oynadığı 28 maçta 6 gol kaydeden 32 yaşındaki Adis Jahovic'in transfer edildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur
Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Adis Jahovic" ifadeleri kullanıldı.
Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan boşanma açıklaması
Beşiktaşlı futbolcu Medel, İstanbul'daki evini boşalttı
Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic transferini açıkladı
Müfit Erkasap, Fatih Terim'in istediği forveti açıkladı