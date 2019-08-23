Yeni malatyaspor, afriyie acquah'ı renklerine bağladı
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:19 Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor, İtalya Ligi Empoli FC'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Afriyie Acquh ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Afriyie Acquh, kendisini sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
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