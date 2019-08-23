Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı
Son Dakika Güncel Haber

Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı

1 saat önce

Yeni Malatyaspor, Gana Milli Takımı'nın orta sahasında görev yapan ve geçen sezonu İtalya Serie A takımlarından Empoli'de geçiren Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Gana Milli Takımı'nın orta sahasında görev yapan ve geçen sezonu İtalya Serie A takımlarından Empoli'de geçiren Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı. Süper Lig'de ilk 8 içinde yer almayı hedefleyen Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirdi. İsmi Trabzonspor ile de anılan 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ın, sarı-kırmızılılar için Türkiye'ye geldiği ve resmi sözleşmenin ardından takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Geçen sezonu Serie A takımlarından Empoli'de geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu, 28 maçta forma giyerken, 2 de gol attı.

ÖMER BAYRAM İLE ANLAŞMAYA VARILDI Yeni Malatyaspor yönetiminin sol bek arayışları ise devam ediyor. Sarı kırmızılılar, son olarak Galatasaray'da oynayan Ömer Bayram ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcuyla anlaşma sağlayan Malatya temsilcisinin, Galatasaray Kulübü ile de aradaki pürüzleri giderdiği takdirde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, İtalya Serie A, Empoli, Gana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti
Son Dakika: Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]