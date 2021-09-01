Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip kiralık gönderdi

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a kiraladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.