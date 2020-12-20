Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak