Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Helenex Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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