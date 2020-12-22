Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde son çalışmasını yapan futbolcular, yarın karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 14. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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