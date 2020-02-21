Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri Dekan Gündoğdu'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri Dekan Gündoğdu'ya ziyaret - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri Dekan Gündoğdu'ya ziyaret

7 saat önce

Yeni Malatyaspor alt yapı antrenörleri, göreve yeni başlayan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri Dekan Gündoğdu'ya ziyaret, System.String[]

Yeni Malatyaspor alt yapı antrenörleri, göreve yeni başlayan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.


Ziyarete Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun, Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir ve altyapı antrenörleri katıldı.


Altyapı antrenörlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, "Yeni Malatyaspor altyapı hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte altyapımızla daha koordineli bir şekilde çalışmak istiyoruz. Onlarında bu konuda talepte bulunması bizleri fazlasıyla memnun etti" dedi.


"Buralarda görmek bizleri mutlu etmiştir"


Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun ise Gündoğdu'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, "Cemal Hocamız sporun içerisinden gelen değerli bir kardeşimiz. Onu buralarda görmek bizleri mutlu etmiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte üniversitemizin kaynak ve beyinlerinden daha fazla faydalanmak adına çalışmalarımız olacak" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Cemal Gündoğdu, Gündoğdu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:39:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri Dekan Gündoğdu'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]