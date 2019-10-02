Yeni Malatyaspor altyapısı Murat Kayapınar ile anlaştı

Son olarak Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'nın yardımcısı olarak görev yapan akademisyen futbol antrenörü Murat Kayapınar, Yeni Malatyaspor alt yapısında U17 kategorisinin başına getirildi.



İnönü Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi olan Kayapınar, daha önce Yeni Malatyaspor'da A takımında yardımcı antrenör olarak görev almıştı. Son olarak 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'nın yardımcısı olarak görev yapan Kayapınar'ın Yeni Malatyaspor U17 takımının başına getirildiği açıklandı.



Kulüp altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, Murat Kayapınar'ın U17 antrenörlüğü görevine getirildiğini belirterek, "Murat Kayapınar hocamız antrenörlük kimliğinin yanında akademik anlamda da bu işin içinde olan birisidir. Bu anlamda altyapımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Altyapıda yarışmacı olmaktan çok yetiştirici olmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu getirilerini kısa süre sonra göreceğiz" diye konuştu. - MALATYA