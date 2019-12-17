Yeni Malatyaspor Ankara'da tur için sahaya çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Ankara'da tur için sahaya çıkacak - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Ankara'da tur için sahaya çıkacak

6 saat önce

Beşiktaş Fulya Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, çalışmayı Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yöneticilerden Ahmet Topdağ da izledi.

Yeni Malatyaspor Ankara'da tur için sahaya çıkacak, System.String[]

Beşiktaş Fulya Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, çalışmayı Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yöneticilerden Ahmet Topdağ da izledi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma çift kale maçla sona ererken, Sergen Yalçın'ın ligde fazla şans bulamayan oyuncuları kupa maçına hazırladığı belirtildi.


Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanın ardından uçakla Ankara'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor.


Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat 13.45'te başlayacak. Aktepe Stadı'ndaki müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.


LA LİGA'DA HAFTANIN EN KLAS HAREKETLERİ;



Yeni Malatyaspor, Fulya Tesisleri, Sergen Yalçın, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:04 
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