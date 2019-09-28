Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Antalya deplasmanında
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Yeni Malatyaspor, Antalya deplasmanında

18 dakika önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatyaspor, Antalya deplasmanında, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Ardından MKE Ankaragücü 4-0'lık skorla geçerek taraftarını sevindiren Malatya ekibi, geçen hafta ise evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Geride kalan 5 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Antalyaspor karşısında galibiyete ulaşarak üst sıralara çıkmayı planlıyor.

Kadroda 3 eksik var


BtcTurk Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.


Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Gökhan Töre, Thievy Bifouma ve Artura Mina, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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