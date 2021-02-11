Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşılaşması öncesi kampa girdi

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Antalya'da kampa girdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor takımı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu kentte başladı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.