Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

19 Şubat Cumartesi günü saat 13: 30'da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılar bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Düz koşu ile başlayan antrenman futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti. İki takım arasında daha önce oynanan 9 maçta Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken, Antalyaspor ise 5 kez galip geldi. 2 maçta ise kazanan çıkmadı.

Doğu Anadolu ekibi ligde 16 puanla son sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

(Numan Güder-İHA)