Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, güç ile dayanıklılık çalışmaları yaptı.