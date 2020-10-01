Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:21 - Kaynak: AA
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