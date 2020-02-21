Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerdeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.


Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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