Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
13.02.2021 21:43
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da kamp yapan Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışmalarıyla son buldu.
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