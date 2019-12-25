Yeni Malatyaspor ara transferde kadrosunu güçlendirecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor ara transferde kadrosunu güçlendirecek - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor ara transferde kadrosunu güçlendirecek

6 saat önce

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, devre arasında kadrolarını korumak istediklerini belirterek, "Çünkü biz hedefi olan bir takımız.

Yeni Malatyaspor ara transferde kadrosunu güçlendirecek, System.String[]

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, devre arasında kadrolarını korumak istediklerini belirterek, "Çünkü biz hedefi olan bir takımız. Takviye yapma konusunda da çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, devre arası transfer politikaları hakkında konuştu. Devre arası transferinde kadrolarını korumak istediklerini de kaydeden Pilten, "Bu hafta ilk yarının son maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağız. Bu maçı kazanarak araya moralli girmek istiyoruz. Daha sonra Antalya kampımız olacak. Tabi transferde kulübün menfaatleri doğrultusunda bir yol izlemek istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Açık konuşayım, kadromuzu korumak istiyoruz. Çünkü biz hedefi olan bir takımız. Takviye yapma konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bu arada oğlu talihsiz bir kaza sonucu yoğun bakımda tedavi gören futbolcumuz Arturo Mina'ya da geçmiş olsun, minik Darius'a da Allah'tan şifa dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.


Geçen hafta sahalarında beklenmedik bir yenilgi aldıklarını belirten Pilten, "Gerçekten sahada bize yakışmayan bir oyun vardı. Bu anlamda şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz lazım. Bazı futbolcularımızda belirgin düşüşler söz konusu. Düşüş olabileceği durumunu elbette göz ardı etmiyoruz. Ancak mücadele her şeyin üzerini kapatabilir. Kötü oynayabilirsin ama kötü mücadele edemezsin. Biz dün de söyledik, bugün de söylüyoruz, takımımıza güveniyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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