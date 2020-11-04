Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
04.11.2020 17:45
Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan ekip kampa girdi.
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