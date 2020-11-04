Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni Malatyaspor , Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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