Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: "Futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: 'Futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı... - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: "Futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı...

7 saat önce

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, Bu hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray'ın ikinci yarının en formda takımı olduğunu belirterek, "Bu anlamda zor bir müsabaka bizleri bekliyor.

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya:

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, Bu hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray'ın ikinci yarının en formda takımı olduğunu belirterek, "Bu anlamda zor bir müsabaka bizleri bekliyor. Fakat futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun" dedi.


Süper Lig'in 21. haftası geride kalırken, üst üste aldığı kötü sonuçlarla geçen sezonları aratan Yeni Malatyaspor, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, takımlarına güvendiklerini, alacakları bir galibiyetle her şeyin düzeleceğine inandığını söyledi.


Kulüp olarak bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını kaydeden Yalçınkaya, "Yeni Malatyaspor Kulübü olarak son yıllarda hep yukarı doğru bir ivme halinde olduğumuz için son haftalardaki gidişat ister istemez moralleri bozdu. Çünkü bize bu durum yakışmıyor. Elde ettiğimiz büyük başarıların ardından camiamız haklı olarak daha büyük başarılar bekliyor. Ancak maalesef şu an uzun haftalardır maç kazanamayan bir durumdayız. Bunu yeneceğimize ve en kısa zamanda arzu edilen sonuçları alacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.


"Rakibimiz ikinci yarının en formda takımı"


Önlerinde bulunan Galatasaray maçının kendileri açısından oldukça zor bir müsabaka olduğunu da belirten Yalçınkaya, "Rakibimiz ikinci yarının en formda takımı. Bu anlamda zor bir müsabaka bizleri bekliyor. Fakat futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun. Biz rakibin ismine bakmadan sahada elimizden gelenin en iyisini yamak için mücadele edeceğiz. Umarım istediğimiz sonuçla evimize döneriz" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu Emre Belözoğlu'nun FETÖ'den yargılandığı davada takipsizlik kararı verildi Sami Çölgeçen: Arda Turan'ın dönmesini istemeyenler, gençliklerinde hiç hata yapmadılar mı?

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:39:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: "Futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]