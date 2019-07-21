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Yeni Malatyaspor Avrupa maç kadrosunu UEFA'ya sundu

18 dakika önce

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maç için UEFA'ya 25 kişilik futbolcu kadrosunu sundu.

Yeni Malatyaspor Avrupa maç kadrosunu UEFA'ya sundu, System.String[]
Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maç için UEFA'ya 25 kişilik futbolcu kadrosunu sundu.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 25 Temmuz'da karşılaşacağı Olimpija Ljubljana mücadelesi öncesi maç kadrosunu UEFA'ya iletti. Listede sağ bek Sincere Seth ve sol bek Bülent Cevahir'in olmadığı görülürken, Bülent Cevahir'in başka bir kulübe transfer olma durumu söz konusu olduğu için listeye alınmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün turu geçmesi halinde diğer turda UEFA'ya yeni liste sunabileceği belirtildi.

Kulüp tarafından UEFA'ya verilen futbolcu listesine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yeni Malatyaspor'umuzun 25 Temmuz - 1 Ağustos 2019 tarihlerinde oynayacağı NK Olimpija Ljubljana müsabakaları için Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda UEFA'ya bildirilen futbolcu listesi aşağıda belirtildiği gibidir:

Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Guivane ifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Cheabake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Ceddy Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Lingani Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Marquez Acosta, Arturo Rafeal Mina Meza, Özer Özdemir, Gökhan Töre, Eren Tozlu,

Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız." - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
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