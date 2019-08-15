Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Avrupa'ya veda etti
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Yeni Malatyaspor, Avrupa'ya veda etti

32 dakika önce

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.

Yeni Malatyaspor, Avrupa'ya veda etti, System.String[]
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.
Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyerek 3. tura yükselmişti.
Bu turda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşen sarı-siyahlılar, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Belgrad temsilcisini Malatya'da ağırladı. Tur için 2-0 veya 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 7. dakikasında Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarıdaki çabalarına rağmen turu getirecek golü bulamadı.
Maçı 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor, buna rağmen organizasyona veda etti.
Jahovic'den gollere devam
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, 4. resmi maçında 3. golünü attı.
Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki iki maçta birer gol atan Jahovic, Partizan müsabakasında da ağları havalandırarak 3 gole ulaştı.
Chebake sakatlandı
Yeni Malatyaspor'un Faslı oyuncusu Issam Chebake, sakatlanarak oyundan çıktı.
Mücadelenin 8. dakikasında sakatlanan Chebake, oyuna devam edemedi ve çıkmak zorunda kaldı.
Bu futbolcunun yerine oyuna 10. dakikada Rahman Buğra Çağıran dahil oldu.
Yeni Malatyaspor, Ljubljana, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:21 Kaynak: AA
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