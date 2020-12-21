Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Top sürme ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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