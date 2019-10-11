Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile karşılaşacak

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor maçının hazırlıkları sürerken, sarı kırmızılılar milli arayı iyi değerlendirmek adına Başakşehir ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

Konyaspor maçına Orduzu Pınarbaşı Nurettin Sokan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlanan sarı kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken, antrenman eksiği bulunan Gökhan Töre ve Arturo Mina ise takımdan ayrı çalışıyor. İki futbolcunun da Konyaspor maçına yetişecekleri belirtildi. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada hanesine 10 puan yazdıran Malatya ekibi milli arayı iyi değerlendirmek adına Süper Lig temsilcisi Başakşehir ile bir hazırlık müsabakası oynayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumundaki müsabaka yarın 16.00'da oynanacak.

Sergen Yalçın'ın bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir takım sahaya süreceği, maç eksiği bulunan oyuncuları da yine yakından görmek için forma vereceği tahmin ediliyor.

(İHA)