SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor

25.03.2021 14:45

SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyorİrfan Buz Başakşehir maçını kazanmak istiyoruzHep savaşan sonuna kadar inanan bir Yeni Malatyaspor istiyoruzTaha AYHANANTALYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Medipol...

SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor

İrfan Buz Başakşehir maçını kazanmak istiyoruz

Hep savaşan sonuna kadar inanan bir Yeni Malatyaspor istiyoruz

Taha AYHANANTALYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, milli maç arasında Antalya'da kamp yaparak hazırlıklarına devam ediyor. Ligin 32'nci haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir ile mücadele edecek Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, bu maçı kazanmak istediklerini belirterek, Bizim için 3 puan çok önemliydi. Ancak müsabakaya bakıldığında şöyle bir durum söz konusu tabii. Özellikle ilk devre bizim iyi oynamadığımızı söyleyebiliriz. Burada ilk 15 dakikada oyuna iyi giremediğimiz müsabakada golü yedik. 1-0 geriye düştükten sonra takımımız mücadele olarak cevap vermeye çalıştı, nitekim 1-1 oldu. Oyun anlamında tam istediklerimizi veremediler. Ancak ikinci yarı çıktığımızda maçı kazanmak için. Maçı bize çevirmek istedik ve bunu da sahada gösterdiğimizi düşünüyoruz çünkü baktığınız zaman ilk pozisyon sanırım 55'nci dakikada Tetteh'in atmış olduğu ofsayt pozisyonundaki gol ama oyun bize doğru geliyordu, onu söyleyebiliriz. ve oyun anlamında da daha iyi oynuyorduk. Bizim orta sahada merkezde özellikle ilk devrede tam istediğimiz gibi karşılık veremedik. Hamlelerimizden sonra bunu çok daha iyi yaptığımızı söyleyebiliriz. Ancak bir daha geri düştük 70'nci dakika tam düşünün yani içerde oynuyorsunuz, kazanmak istiyorsunuz. 1-0 geri düşüyorsunuz. Oyuna giremediniz, ikinci devre daha atak oynamak istediniz. Gelmeye başlarken 70'nci dakikada penaltıdan 2-1 geri düştünüz. Onun akabinde de mücadelemiz devam etti. 2-2'yi yakaladık. Yine yüzde yüz penaltıları burada tartışmamıza gerek yok. Onu da söyleyebiliriz ki Gaziantep haklı tarafları da vardı. Hakemin yapmış olduğu bazı kararlardan tabii onlarda aynı zamanda bizlerde çünkü bir tane pozisyon bizim de vardı. İyi baksınlar 90'ıncı dakika bir pozisyon var, orada da bir penaltı verilebilirdi dedi.

YOLUMUZA DEVAM EDİP GEREKEN PUANLARI ALMAK İSTİYORUZ

Hadebe'nin kırmızı kartından sonra kalan 10 dakikalık bölümde 10 kişi oynamak zorunda kaldıklarını dile getiren İrfan Buz, Yine de son pozisyon, onlarda unutmamışlardır, bizlerde unutmuyoruz. Semih'in kafa vuruşunda çizgiden çıkartılan bir top. Yani şöyle söyleyebiliriz, hem kazanabilirdik, müsabakayı, kaybedebilirdik, yani öyle bir durumdu. Çünkü gerçekten Antep'te iyi bir takım, bizim için o puanda ilerde çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki eksikliklerimiz var, onları da gidermek için buraya geldik Antalya'ya. Dediğim gibi çalışmalarımızı yapıp o eksikliklerimizi giderdikten sonra da yolumuza devam edip gereken puanları almak istiyoruz diye konuştu.

HEP SAVAŞAN SONUNA KADAR İNANAN BİR YENİ MALATYASPOR İSTİYORUZ

İrfan Buz, bütün yaptıkları hamlelerde oyuncuların katkı sağladığı belirterek, Takımımız çok mücadele etti. Çok istediler, mücadele ettiler ancak eksikliklerimiz de ortaya çıktı tabii. Özellikle istediğimiz merkez orta sahadaki oyunumuz yani o dirençlik çok görülmedi. İkinci devre dediğimiz gibi maçı da kazanabilirdik. Burada eksikliklerimizi gidermek durumundayız. O merkezdeki sıkıntılarımızı gidermek, aynı zamanda takımın boyunu daha da kısaltmak. Çünkü daha evvel konuşmuştuk bunları bu da tabii set oyunuyla alakalı, yani çalışmalarla alakalı. Takımda şöyle söyleyeyim Milli takıma giden Acquah var, Hadebe var, Jospin var, Chabeke var, Hafes var. Hepsi zaman zaman gelecek. Sadece milli takımla ilgili milli takımlarda olduğu için burada değiller. Çünkü 11 müsabakamız var. Bu 11 müsabakanın içerisinde özellikle rakiplerimizle karşılaştığımız müsabakaları kazanmak isteyeceğiz. Onları içerde veya dışarıda oynadığımızda çok dirençli bir takım. Hep savaşan sonuna kadar inanan bir Yeni Malatyaspor istiyoruz. Sadece ben değil bütün Malatya halkı, bütün Malatyaspor taraftarı bunu bekliyor. Futbolcularımız bunu idrak etmiş bir şekilde. Ama en iyi şekilde onları vermek istiyoruz. Onları ben çok seviyorum. Onların ne istediklerini ve çok destekliyorlar, onu çok hissediyorum ve o enerjiyi alıyorum. İnanın bunları sahada vermek istiyoruz. İnşallah hep birlikte muvaffak olacağız hep birlikte. En güzel tarafı Malatya da bunu her zaman yaşadım yani birlikte bunu başaracağız dedi.

SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor
SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor
SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor
SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor
SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor
SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor
SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor
SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor
SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Başakşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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