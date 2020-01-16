Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Ravcı nezaretinde hazırlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Ravcı nezaretinde hazırlanacak - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Ravcı nezaretinde hazırlanacak

7 saat önce

Ligde ve kupadaki kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı Sergen Yalçın'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna isim arayan Yeni Malatyaspor, bu haftaki Başakşehir maçına Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlanacak.

Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına Ravcı nezaretinde hazırlanacak, System.String[]

Ligde ve kupadaki kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı Sergen Yalçın'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna isim arayan Yeni Malatyaspor, bu haftaki Başakşehir maçına Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sivasspor'a 4-0 yenilerek tur şansını zora sokan Yeni Malatyaspor'daki kötü gidişat taraftarı üzerken, yönetimin Sergen Yalçın ile yolları ayırması camiada büyük yankı uyandırdı.

Sivasspor karşısında alınan ağır yenilgi sonrası sosyal medyada gündemin tepesine 'Sergen Yalçın istifa' başlığıyla binlerce mesaj atan Malatyalı taraftarlar, yönetimin kararı sonrası ise destek mesajlarıyla doğru bir hamle yapıldığı fikrinde buluştular.

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Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra gündemine transferi alan sarı-kırmızılı yönetimin ara transfer döneminde kadroya 2 takviye yapmak için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

Brezilyalı Guilherme Marguez'in Beşiktaş ile anlaşamaması ve kulüpte kalması üzerine derin bir nefes alan Malatya ekibinin, duruma göre transfer edeceği futbolcu sayısını birle sınırlı tutabileceği de konuşuluyor.

Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin aradığını bulamadığı Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından takımı Başakşehir maçına Sportif Direktör Ali Ravcı'nın hazırlayacağı bildirildi.

Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları tam kadro devam ederken, kart cezası sona eren Adis Jahovic de görev verilmesi halinde bu haftaki maçta yerini alabilecek.

(Mehmet Türel/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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