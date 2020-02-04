Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: "Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: 'Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız' - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: "Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız"

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kötü gidişata nokta koymak istediklerini belirterek, "Alanyaspor karşısında iyi bir oyun sergilememize rağmen maalesef yenildik.

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel:

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kötü gidişata nokta koymak istediklerini belirterek, "Alanyaspor karşısında iyi bir oyun sergilememize rağmen maalesef yenildik. Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız" dedi.


Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, açıklamalarda bulundu. Deplasmanda şanssız bir yenilgi aldıklarını kaydeden Çelikel, "Alanyaspor karşısında iyi bir oyun sergilememize rağmen maalesef yenildik. Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız. Takımızın kalitesine inanıyoruz. Bakıldığında topa sahip olma oranı ve etkili atak girişimi gibi istatistikler lehimize. Fakat Başakşehir maçındaki gibi bireysel hata kaynaklı bir golle ilk yarıyı geride kapattık. Golün dakikası direncimizi kırdı ve planlarımızı sekteye uğrattı. Tabi yeni hocamızla ilk maçımızı kazanmak isterdik" diye konuştu.


"Ankaragücü maçı her şeyiyle bizim adımıza dönüm anlamı taşıyor"


Çelikel bu hafta sahalarında oynayacakları Ankaragücü maçının zorluğuna da dikkat çekerek, şunları söyledi:


"Ankaragücü takımıyla cuma günü oldukça zor ve önemli bir maça çıkacağız. Bu maçtan alacağımız galibiyetle kötü gidişatın üzerine sünger çekmek istiyoruz. Bu anlamda taraftarımızın da yanımızda olmalarını istiyoruz. Biliyoruz onları haftalardır üzüyoruz ama futbolda bazen bu tür süreçler olabiliyor. Kendilerinden özür dileyebileceğimiz bir maç olarak gördüğümüz Ankaragücü maçı her şeyiyle bizim adımıza dönüm anlamı taşıyor." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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