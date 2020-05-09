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Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel : "İstifa yok, haberler kasıtlı"
6 saat önce
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kulüp başkanı Adil Gevrek'in istifa edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu haberde iddia edildiği gibi başkanımızın istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını altını çizerek belirtmek isteriz" dedi.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kulüp başkanı Adil Gevrek'in istifa edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu haberde iddia edildiği gibi başkanımızın istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını altını çizerek belirtmek isteriz" dedi.
Çelikel yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı yazılı basın yayın organlarında kulüp başkanımız Adil Gevrek'in istifa edeceği yönündeki haberleri büyük bir şaşkınlıkla görüyor ve üzülüyoruz. Büyük Malatyaspor camiasının bu tür ucuz oyunlara alet edilmesine seyirci kalmayacağımızı belirtmek isteriz. Çıkan haberlerin birileri tarafından kasıtlı olarak servis edildiği çok net bir şekilde ortada. Bu haberde iddia edildiği gibi başkanımızın istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını altını çizerek belirtmek isteriz. Kulübümüz ve başkanımız Adil Gevrek bunları hak etmiyor. Evet bu sezon kimsenin istemediği bir durumdayız, evet bu durum bizleri de ziyadesiyle üzüyor. Fakat tüm bunlara rağmen Yeni Malatyaspor'a bu kadar emek vermiş ve başarılar elde etmiş bir başkan bunları hak etmiyor. Buradan şunu ifade etmeliyim ki, başkanımız görevinin başında ve Yeni Malatyaspor Süper Lig'de kalan 8 haftada elinden gelen mücadeleyle ligde kalacaktır. Biz bazı mağfillerin kirli oyunlarına rağmen bu takımın daha büyük başarılar için bu sezondan dersler çıkararak yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:44 Kaynak: İHA
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