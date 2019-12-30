Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Kadromuza takviye yapabiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: 'Kadromuza takviye yapabiliriz' - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Kadromuza takviye yapabiliriz"

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, takımdan gidecek oyuncular ve ekonomik dengeler doğrultusunda, kadroya takviye yapabileceklerini ifade etti.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek:

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, takımdan gidecek oyuncular ve ekonomik dengeler doğrultusunda, kadroya takviye yapabileceklerini ifade etti.

Adil Gevrek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansı ve devre arası transfer sürecini değerlendirdi.

İlk yarıyı kötü sayılmayacak pozisyonda bitirdiklerini ancak daha iyisini yapabilecek güçte olduklarını kaydeden Gevrek, "Bazı maçlarda aleyhimize verilen bariz yanlış hakem kararlarıyla puanlar kaybettik. Bazı maçlarda ise kendi hatalarımızla kayıplar yaşadık. Artık ilk yarı geride kaldı. Hatalarımızdan dersler alarak daha iyisini yapmak için önümüze bakacağız. Her zaman yeni heyecanlar, yeni umutlarla önümüze baktık. İnşallah 2020 yılı da kulübümüz adına gurur duyacağımız başarıların yaşandığı bir sene olur." ifadelerini kullandı.

Gevrek, transferde izleyecekleri yol haritasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Halihazırda elimizde güçlü bir kadro var. Ligin ilk yarısında bütün futbolcularımızın elinden geleni yapma gayreti içerisinde olması bizleri memnun etmiştir. Elbette ki formsuzluklar oldu, sakatlıklar oldu. Bunu da göz önüne alarak, gidecek oyuncular ve kulübümüzün ekonomik dengeleri doğrultusunda kadromuza takviye yapabiliriz. Zaten ilk transferimizi henüz ilk yarı bitmeden gerçekleştirdik. Forvet bölgemize kalitesini ispatlamış bir ismi, Umut Bulut'u transfer ettik. Taraftarımız rahat olsun, bugüne kadar kulübümüzün başarılı olması adına ortaya nasıl bir çalışma azmi koyduysak, bundan sonra da aynı şekilde büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine Hacıosmanoğlu'ndan tepki
Roma, 900 milyon euroya satılıyor! Galatasaray, Radamel Falcao'yu isteyen takımlara kapıyı kapattı Merih, Ozan Kabak ile takım arkadaşı oluyor!

Son Dakika Haberleri
02:10 Cenk Gönen'den sert açıklama! - Son Dakika Spor
00:23 Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi - Son Dakika Spor
00:06 Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 68 - Fenerbahçe Beko: 92 - Son Dakika Spor
23:58 Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine Hacıosmanoğlu'ndan tepki - Son Dakika Spor
23:55 Lider Sivasspor'un kamp programı belli oldu! - Son Dakika Spor
22:54 Roma, 900 milyon euroya satılıyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 02:40:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Kadromuza takviye yapabiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]