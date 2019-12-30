Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten ilk yarı ve transfer değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten ilk yarı ve transfer değerlendirmesi - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten ilk yarı ve transfer değerlendirmesi

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in ilk yarısı ve transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı maçlarda aleyhimize verilen bariz yanlış hakem kararlarıyla puanlar kaybettik. Bazı maçlarda ise kendi hatalarımızla kayıplar yaşadık.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten ilk yarı ve transfer değerlendirmesi, System.String[]

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in ilk yarısı ve transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı maçlarda aleyhimize verilen bariz yanlış hakem kararlarıyla puanlar kaybettik. Bazı maçlarda ise kendi hatalarımızla kayıplar yaşadık. Artık ilk yarı geride kaldı. Hatalarımızdan dersler alıp, daha iyisini yapmak için önümüze bakacağız" dedi.


Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulübün resmi sitesine transferle ilgili bilgi vererek, ekonomik dengeler doğrultusunda takviyeler yapabileceklerini ifade etti. Yapılan yazılı açıklamada, "İlk yarıyı kötü sayılmayacak bir pozisyonda bitirdiğimizi söyleyebiliriz. Daha iyisini yapabilir miydik, elbette ki yapabilirdik. Bazı maçlarda aleyhimize verilen bariz yanlış hakem kararlarıyla puanlar kaybettik. Bazı maçlarda ise kendi hatalarımızla kayıplar yaşadık. Artık ilk yarı geride kaldı. Hatalarımızdan dersler alıp, daha iyisini yapmak için önümüze bakacağız. Her zaman yeni heyecanlar ve yeni umutlarla önümüze baktık. İnşallah 2020 yılı da kulübümüz adına gurur duyacağımız başarıların yaşandığı bir sene olur" denildi.


"Ekonomik dengeler doğrultusunda takviye yapabiliriz"


Gevrek'in açıklamasında, devre arası kamp çalışmaları ve transfer politikası ile ilgili ise, "Halihazırda elimizde güçlü bir kadro var. Ligin ilk yarısında bütün futbolcularımızın elinden geleni yapma gayreti içerisinde olması bizleri memnun etmiştir. Elbette ki formsuzluklar oldu, sakatlıklar oldu. Bunu da göz önüne alarak, gidecek oyuncular ve kulübümüzün ekonomik dengeleri doğrultusunda kadromuza takviye yapabiliriz. Zaten ilk transferimizi henüz ilk yarı bitmeden gerçekleştirdik. Forvet bölgemize kalitesini ispatlamış bir ismi Umut Bulut'u transfer ettik. Taraftarımız rahat olsun, bugüne kadar kulübümüzün başarılı olması adına ortaya nasıl bir çalışma azmi koyduysak, bundan sonra da aynı şekilde büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz. BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü olarak yönetimimizle, kulüp çalışanlarımızla, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla ligin ikinci yarısında daha çok çalışıp, büyük camiamızın bugüne kadar olduğu gibi ligin ikinci yarısında da yüzünü güldürmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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