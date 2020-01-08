Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek açıkladı: Alper, Oğuzhan ve Ekici'yi istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek açıkladı: Alper, Oğuzhan ve Ekici'yi istiyoruz' - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek açıkladı: Alper, Oğuzhan ve Ekici'yi istiyoruz"

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek açıkladı: Alper, Oğuzhan ve Ekici'yi istiyoruz

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.


Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un, ayrıca Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un gündemlerinde olduğunu dile getiren Adil Gevrek, "Mehmet Ekici ve Alper Potuk da önemli oyuncu. Kariyerleri iyi oyuncular onlar, şartlar oluşursa neden olmasın? Her takımın isteyeceği oyuncular. Gündemimizde var mı? Var. Bahsettiğim şartlar oluşursa olabilir. Herhangi bir girişimimiz henüz şartlar oluşmadığı için olmadı." dedi.


Guilherme için şu ana kadar bir teklif almadıklarını vurgulayan Gevrek, "Guilherme bizim için çok önemli bir oyuncu, çok katkı sağladı. İyi oyuncu, karakterli. Teklif gelirse ki 1,5 yıl daha kiralık anlaşması devam ediyor, Türkiye'ye gelirken, büyük takımların dışındaki takımları tercih etmedi, bizi tercih etti. Çok talipleri vardı. Büyük takımlardan teklif gelirse kolaylık yapacağız. Şu anda resmi bir teklif yok, resmi teklif olursa, kulübün ve oyuncunun menfaatini düşünerek önünü kesmeyiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılıyor ama resmi bir teklif olmadı sürece bir şey söylememiz etik olmaz" ifadelerini kullandı.


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Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:51 
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