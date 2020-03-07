Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'e maç sonu saldırı girişimi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'e maç sonu saldırı girişimi - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'e maç sonu saldırı girişimi

6 saat önce

Süper Lig'de bugün Konyaspor ile oynanan müsabaka sonrası stattan ayrılan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile bir gurup taraftar arasında gerginlik yaşandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'e maç sonu saldırı girişimi, System.String[]

Süper Lig'de bugün Konyaspor ile oynanan müsabaka sonrası stattan ayrılan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile bir gurup taraftar arasında gerginlik yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada Gevrek ve yöneticilerin bulunduğu araca fiziksel saldırı olduğu belirtilerek konunun takipçisi olunacağı belirtildi.


Süper Lig'de ikinci yarı kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor, bugün sahasında karşılaştığı Konyaspor ile berabere kalarak galibiyet özlemini sürdürdü. Karşılaşma sonrası stattan ayrılan Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir gurup taraftar arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken Yeni Malatyaspor Kulübü bir açıklama yaparak başkan ve yöneticilerin taraftarın fiziki saldırısına uğradığını belirtti.


Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakası sonrasında Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesi ile bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir. Modern toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayandırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur. Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor'un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:55 Kaynak: İHA
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