Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor başkanı Gevrek'in Antalyaspor maçı değerlendirmesi
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Yeni Malatyaspor başkanı Gevrek'in Antalyaspor maçı değerlendirmesi

1 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümünde iyi oynayan ve pozisyon bulan taraf bizdik.

Yeni Malatyaspor başkanı Gevrek'in Antalyaspor maçı değerlendirmesi, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümünde iyi oynayan ve pozisyon bulan taraf bizdik. Antalyaspor ilk şutunda golü buldu" dedi.


Yeni Malatyaspor'da 3-0'lık Antalyaspor yenilgisi moralleri bozarken, sarı-kırmızılıların kulüp başkanı Adil Gevrek, rakibin ceza sahası içerisine girmeden farklı galip gelmesine şanssızlık olarak yorumladı.


Kötü bir yenilgi aldıklarını kaydeden Gevrek, "Açıkçası Antalya'ya puan ya da puanlar için gitmiştik. Müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümünde iyi oynayan ve pozisyon bulan taraf bizdik. Antalyaspor ilk şutunda golü buldu. İkinci yarıya ise iyi başlayamadık. Buna rağmen rakibe net pozisyon vermedik, ancak yine uzaktan atılan bir gol ile dengemiz bozuldu. Rakip maçın sonunda uzaktan 1 gol daha bularak müsabakayı 3-0 kazandı. Hakikaten enteresan bir maçtı. Gollere bakıyorsunuz hepsi de iyi noktalara gitmiş. Futbolda biraz da şans olacak" dedi.


"Sergen Yalçın takımızın başında ve biz ona inanıyoruz"


Gevrek, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile isminin anılmasıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi:


"Bu yönde bir teklif yok. Sergen Yalçın takımızın başında ve biz ona inanıyoruz. Kendisiyle sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Bu anlamda yolumuza devam ediyoruz. Bizim de hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize ulaşmak için çaba harcadığımızı herkes görüyor. Tabii Sergen hoca, Beşiktaş camiasının adamıdır. Bir teklif gelirse kendisi değerlendirir ama gündemde böyle bir şey yok." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Antalyaspor, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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