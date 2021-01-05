Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek, üzerinde Başkan Gürkan'ın isminin yazılı olduğu 44 numaralı formayı hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sarı siyahlı takımın Süper Lig'deki durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, istişare yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da hazır bulundu ziyarette konuşan Gürkan, sarı siyahlı ekibin Süper Lig'de kalıcı olmasının önemine dikkati çekerek Yeni Malatyaspor'a 2020-2021 sezonunda başarılar diledi.

Adil Gevrek, Gürkan'a adının yazılı olduğu 44 numaralı formayı hediye etti.