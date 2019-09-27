Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten Elazığspor'a anlamlı bağış
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Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten Elazığspor'a anlamlı bağış

2 saat önce

Ekonomik olarak zor günler geçiren Elazığspor Kulübü'ne katkı vermek amacıyla düzenlenen yardım gecesine Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 544 forma alarak destek verdi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten Elazığspor'a anlamlı bağış, System.String[]

Ekonomik olarak zor günler geçiren Elazığ spor Kulübü'ne katkı vermek amacıyla düzenlenen yardım gecesine Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 544 forma alarak destek verdi.


Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Elazığspor'a destek amaçlı 23 bin adet forma satışı için başlatılan kampanyaya Yeni Malatyaspor'dan da destek geldi. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kentteki yerel televizyonların da canlı yayın desteği verdiği bir program düzenlendi. İl protokolü, siyasiler, spor camiası ve taraftarların katıldığı programda yaklaşık 5 saatte 40 bin 58 adet forma satılarak beklenenin üzerinde bir hedefe ulaşıldı.


Gecede Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 544 forma aldı. Başkan Gevrek, yaptığı açıklamada, "Elazığspor bizim her zaman kardeş şehrimiz. Gönül isterdi ki daha iyi yerlerde olsunlar. Elazığspor'un başarısı bölge futbolu için de büyük önem taşıyor. Bu anlamda bir kez daha kendilerine güzel dileklerimi ileterek, eski günlerine tekrar dönmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Edibe Şahin, Elazığspor, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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