Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a hazır - Son Dakika Spor
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a hazır
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetimindeki antrenmada sarı-siyahlı takımın, tam kadro taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetimindeki antrenmada sarı-siyahlı takımın, tam kadro taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.
Futbolcuların idmandaki istekli hallerinin, teknik heyet ile saha kenarında antrenmanı takip eden yöneticileri memnun ettiği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:56
Son Dakika Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı