Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a hazır - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a hazır

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetimindeki antrenmada sarı-siyahlı takımın, tam kadro taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a hazır, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetimindeki antrenmada sarı-siyahlı takımın, tam kadro taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.


Futbolcuların idmandaki istekli hallerinin, teknik heyet ile saha kenarında antrenmanı takip eden yöneticileri memnun ettiği vurgulandı.

Orduzu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:56 
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