Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni transfer Mounir Chouiar, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.