Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına 2 eksikle hazırlandı
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına 2 eksikle hazırlandı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına 2 eksikle hazırlandı

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına yönelik ilk idmanını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptı.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına 2 eksikle hazırlandı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına yönelik ilk idmanını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptı.


Antrenmana Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve yapılan sağlık kontrollerinde çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Eren Tozlu ile boğaz enfeksiyonu olan kaleci Fabian Farnolle katılmadı.


Sarı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından idmanı koşuyla tamamladı

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:23 
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