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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına 2 eksikle hazırlandı
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına yönelik ilk idmanını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına yönelik ilk idmanını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptı.
Antrenmana Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve yapılan sağlık kontrollerinde çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Eren Tozlu ile boğaz enfeksiyonu olan kaleci Fabian Farnolle katılmadı.
Sarı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından idmanı koşuyla tamamladı
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:23
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